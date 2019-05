De politie heeft een 46-jarige man uit Estland aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een in 2001 gepleegde moord op de kickbokser Coen de Nijs in Alkmaar.

De man heeft zijn betrokkenheid zelf gemeld, zo stelt de politie donderdag. De politie zegt niet waar de man is aangehouden, maar volgens De Telegraaf gebeurde dat in de gevangenis in Ter Apel.

Het toen 38-jarige slachtoffer werd bijna achttien jaar geleden, op 22 juni 2001, op straat in Alkmaar doodgeschoten. Hij overleed ter plekke.

De politie wil verder niets kwijt over de zaak. De Telegraaf zegt dat het onderzoek is heropend nadat de krant "betrouwbare informatie" had gekregen waaruit zou blijken dat de huurmoordenaar van destijds inmiddels gewetenswroeging zou hebben en een bekentenis wilde afleggen.

De tip maakte duidelijk dat de gedetineerde mogelijk over daderkennis beschikte "De man zit vast in de gevangenis in Ter Apel en zou na zijn straf wegens wapenbezit Nederland worden uitgezet", aldus De Telegraaf.

D 46-jarige verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen over zijn voorlopige hechtenis.