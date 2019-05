Agenten in Gouda mogen in delen van de gemeente voorlopig nog een week preventief blijven fouilleren. De waarnemend burgemeester van de stad die sinds begin mei geteisterd wordt door autobranden heeft daartoe besloten.

Vorige week vrijdag besloot waarnemend burgemeester Mirjam Salet om agenten toe te staan preventief te fouilleren. Dat besluit liep woensdag af, maar is nu met een week verlengd. De controle is vooral gericht op voorwerpen die zijn bedoeld of kunnen worden gebruikt om (auto)branden mee te stichten.

"De autobranden zijn helaas nog niet gestopt en het middel preventief fouilleren geeft de politie meer mogelijkheden", zegt Salet. "Preventief fouilleren is een zwaar middel dat vooraf bekendgemaakt moet worden en ook proportioneel ingezet dient te worden. Vandaar dat het juridisch niet haalbaar is dit voor de hele stad in te stellen."

De afgelopen nachten zijn vier auto's in vlammen opgegaan. Daarmee komt het totale aantal autobranden in Gouda op 23. De burgemeester roept inwoners op verdachte situaties te melden en als ze een camera aan hun woning hebben die te laten registreren.