Kroongetuige Nabil B. heeft over acht moorden, twee mislukte pogingen en de voorbereiding van twee liquidaties verklaard, meldt Het Parool woensdag. Het gaat om vier moorden die in het proces tegen de organisatie rond Ridouan Taghi nog niet eerder zijn besproken.

Het Parool zegt een lijst in handen te hebben die is opgenomen in nog geheime kluisverklaringen. Op de lijst staan de verdenkingen waarover B. heeft verklaard en die volgens de krant de komende dagen aan de advocaten van de verdediging worden voorgelegd.

Een van de liquidaties die nog niet eerder in de rechtbank is besproken en in Het Parool wordt genoemd, is die van de 22-jarige Mohammed Alarasi in januari 2014. Dit zou een vergismoord betreffen. Samir Jabli zou het eigenlijke doelwit zijn geweest. Jabli werd in december van dat jaar alsnog doodgeschoten.

Ook de moord op Ronald Bakker in september 2015 zou door de kroongetuige in verband worden gebracht met Taghi. Dit geldt ook voor de liquidatie van Wout Sabee in juni 2016.

Advocaten overwegen aangifte vanwege lekken

Nico Meijering, advocaat van een van de verdachten in de zaak tegen de organisatie rond Taghi, Mohammed R., beschikt nog niet over de informatie op de lijst. "Dit is dus bewijs dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) lekken", zegt Meijering tegen NU.nl.

De advocaat haalt een opmerking van het OM op de laatste zitting aan. Toen bleek dat de foto van kroongetuige B. bij De Telegraaf was terechtgekomen. "Er werd toen gezegd dat dit vanuit de advocatuur moest komen", vervolgt Meijering. "Het tegendeel blijkt nu waar en het bewijs hiervoor is geleverd."

Meijering zegt zich samen met zijn kantoorgenoten, die twee andere verdachten bijstaan, te gaan beraden en overweegt aangifte te doen. "Hier is het laatste woord nog niet over gezegd."

Kroongetuige gehoord in juli

De eerstvolgende zitting in het proces tegen de vermeende criminele organisatie rond Taghi staat gepland in de tweede week van juli. De advocaten van de verdediging krijgen dan de kans om B. te verhoren.

In de afgelopen zittingen werd duidelijk dat de kroongetuige getuigenissen had afgelegd in zeker acht moordonderzoeken. Het gaat om drie moorden en de voorbereiding van nog eens vijf liquidaties.

Uit de zaak tegen de verdachten van de moord op Martin Kok bleek dat B. ook hierover verklaringen had afgelegd. Deze zaak is onlangs toegevoegd aan het proces tegen de organisatie rond Taghi.

Ander bewijs is afkomstig van met PGP-telefoons (Pretty Good Privacy-telefoons) verstuurde berichten, die worden toegeschreven aan de verdachten en Taghi. In deze versleutelde berichten wordt openlijk over de moorden gesproken.