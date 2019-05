Koning Willem-Alexander heeft onlangs de Amerikaanse president Donald Trump uitgenodigd om op 31 augustus aanwezig te zijn bij de herdenking van de Slag om de Schelde in Terneuzen, meldt De Telegraaf woensdagochtend.

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra zegt tegen de krant dat de president de uitnodiging heeft ontvangen.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) stelde in een reactie dat "voor de internationale herdenking van de Slag om de Schelde vertegenwoordigers van de verschillende geallieerde landen zijn uitgenodigd." De dienst wil niet expliciet bevestigen of Trump is uitgenodigd.

Het herdenkingsprogramma 75 jaar vrijheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt op 31 augustus afgetrapt. Of Trump op de uitnodiging ingaat, is nog niet bekend.

Slag om de Schelde duurde weken

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok hoopt van harte dat Trump naar de herdenking komt, zei hij woensdag. Het zou "fantastisch" zijn, aldus de bewindsman, die de Slag om de Schelde een belangrijke stap op weg naar de bevrijding noemde.

Bij deze slag in het najaar van 1944 is wekenlang gevochten om de beide oevers van de Schelde in geallieerde handen te krijgen. Toen dat was gelukt, konden de bevrijders de haven van Antwerpen gebruiken om materieel aan te voeren voor hun opmars.

De Amerikaanse president was eerder uitgenodigd om de Global Entrepreneurship Summit (GES) in Den Haag bij te wonen, maar hij had geen ruimte in zijn agenda. Zijn dochter Ivanka Trump zal daarom volgende week de top bijwonen.