De omstreden Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap moet vertrekken. Dat heeft burgemeester Femke Halsema van Amsterdam in haar hoedanigheid als voorzitter van de veiligheidsregio besloten.

De onherstelbare breuk in het vertrouwen tussen Schaap en de uitrukdienst van de Amsterdamse brandweer ligt ten grondslag aan het vertrek. Schaap moet de brandweer per 1 oktober verlaten.

Schaap werd in 2016 aangesteld bij de Amsterdamse brandweer. Hij kwam over van de politie. Hij kreeg van de toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan de opdracht een cultuurverandering en modernisering binnen het korps te realiseren.

Die cultuur, die regelmatig werd omschreven als "verrot", resulteerde in een lange lijst van grensoverschrijdende incidenten.

Zo werd begin dit jaar de vertrokken plaatsvervangend commandant nog gestraft na een melding van seksuele intimidatie en vorige week werd een brandweerman die lid is van de motorclub Hells Angels ontslagen. Ook werd Schaap beledigd door drie (oud-)brandweermannen.

Al langere tijd onrustig binnen Amsterdamse brandweer

Uit een onderzoek eind vorig jaar van generaal b.d. Peter van Uhm naar de problemen binnen het korps bleek dat er sprake zou zijn van discriminatie, intimidatie en seksisme.

In reactie daarop zei Schaap dat hij wilde gaan kijken of het allemaal "wat vriendelijker" kan. Ook zei hij toen dat hij "best wat misstanden" had moeten aanpakken. Zo’n vijftig keer trad hij op tegen brandweerlieden die zich niet hielden aan de regels en integriteitscodes.Ook wilde hij breken met het 24 uursrooster waarmee de brandweer al jaren werkt.

Het leiderschap van Schaap leidde uiteindelijk tot een breuk in het vertrouwen tussen de korpsleiding en de uitrukdienst.

Begin februari schreven veel leden van de uitrukdienst in een brief, die in handen is van NU.nl, dat ze het vertrouwen in de korpsleiding opzegden. In de brief stond dat de uitrukdienst "tegen racisme, seksisme en buitensluiting van wie dan ook" is.

Acties mogelijk van de baan

Brandweerlieden kondigden enkele weken geleden al aan om actie te gaan voeren als Schaap nog commandant zou zijn. Die acties lijken met het vertrek van Schaap van de baan te zijn.

Halsema laat weten dat er onder Leen Schaap veel resultaten zijn geboekt, zoals de flinke impuls voor brandpreventie, een betere bedrijfsvoering en meer diversiteit.

Maar volgens het veiligheidsbestuur is het tijd voor een nieuwe brandweercommandant. "Een nieuw gezicht, een andere commandant geeft wellicht een nieuwe impuls, een andere dynamiek." Schaap zegt het besluit te betreuren, maar de beslissing te accepteren.