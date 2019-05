De verdachte (56) van het ombrengen van een 78-jarige vrouw in het Zeeuwse dorp Oostkapelle is een bekende van de politie. De man zou meerdere keren "overlast" hebben veroorzaakt in of bij het appartementencomplex waar ze allebei woonden, laat een politiewoordvoerder woensdag aan NU.nl weten.

Hoeveel en wat voor meldingen de politie precies binnenkreeg, is vooralsnog onbekend. De woordvoerder zei dit uit te zoeken. Wel kon de politie al kwijt dat "meerdere instanties eerder met de man bezig zijn geweest, waaronder de gemeente Veere".

Een woordvoerder van de gemeente Veere, waar Oostkapelle onder valt, zegt dat er sprake is van burenruzies en dat de gemeente aan buurtbemiddeling heeft gedaan. Of de verdachte met deze ruzies te maken heeft, wil de gemeente zich niet uitspreken. "We wachten het onderzoek af".

De beheerder van het betreffende appartementencomplex, Ingrid Sinke uit Middelburg, wilde niet reageren op de zaak.

Agenten arresteerden de man uit Oostkapelle woensdagochtend in het betreffende appartementencomplex Parc Zonnehove aan de Veldzigt. Hij zit vast en wordt door de politie verhoord.

Lichaam werd vrijdag aangetroffen in woning

Het lichaam van de vrouw werd vrijdag aangetroffen in haar woning. Forensisch onderzoekers deden onder meer zaterdagmiddag met politiehonden onderzoek in en rond de woning.

Hierop hield de politie al snel rekening met een mogelijk misdrijf. Na de aanhouding van de verdachte heeft de politie woensdag ook zijn woning doorzocht op mogelijke sporen.

Het is vooralsnog onbekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden.

Woensdagavond vindt er een bewonersbijeenkomst plaats waarbij het Openbaar Ministerie, de politie en de Veerse burgemeester bij aanwezig zullen zijn.