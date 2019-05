Nederland kan zich opmaken voor de eerste tropische temperaturen van 2019. De kans is zeer groot dat zondag voor het eerst dit jaar de 30 graden wordt aangetikt, meldt weervrouw Diana Woei van Weerplaza woensdag.

Het zal overigens niet overal in Nederland 30 graden worden; deze temperatuur wordt naar verwachting wel aangetikt in Limburg en de Achterhoek. In andere provincies zorgt een milde wind ervoor dat het kwik rond de 27, 28 graden blijft steken.

De meteorologische dienst had al eerder voorspeld dat het een goed weekend zou worden voor zonaanbidders. Maar de verwachte maximumtemperaturen zijn inmiddels op basis van nieuwe weermodellen naar boven bijgesteld.

"De zomer barst nu écht los", vat Woei samen. De meteorologische zomer begint aankomende zaterdag.

Na zondag wordt het weer kouder en natter

Ook op zaterdag geniet Nederland al van hoge temperaturen. De gemiddelde verwachte temperatuur is 25 graden. Overigens is de warme zondag vooralsnog wel een "eendagsvlieg", stelt Woei.

Zondagavond wordt er in veel delen van Nederland weer regen en onweer verwacht. Zij waarschuwt mensen zich goed voor te bereiden op de hitte. "Zeker omdat mei een relatief koude maand was, zullen veel mensen weer even moeten wennen aan de hoge temperaturen."

Op Hemelvaartsdag wordt overigens matig weer verwacht. Er worden donderdag buien en temperaturen tussen de 11 en 19 graden verwacht.