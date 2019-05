Een lezersvraag:

Vraag: Als moeder van een vriendin van Anne, wij hebben als gezin de hele zoektocht meegemaakt, stel ik mijn vraag: wordt er ook rekening gehouden met de straf voor Michael P., met al die mensen, o.a. mijn dochter, hoe zij voor hun leven getraumatiseerd zijn?



Antwoord: Er wordt in dergelijke zaken wel gekeken naar de impact op de maatschappij. De rechtbank in Utrecht zei vorig jaar: Ook buiten de directe omgeving van Anne Faber zijn deze gruwelijke feiten zeer schokkend voor de rechtsorde en zorgen zij voor gevoelens van verbijstering, angst en onveiligheid in de maatschappij. Verdachtes handelen raakt in het bijzonder vrouwen in hun gevoel zich vrij en veilig te kunnen bewegen.



Dus het antwoord is: ja, hier wordt zeker naar gekeken.