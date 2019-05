Overal in het land is het vandaag zonnig, droog weer. Daarnaast is vrijwel windstil. Aan de kust wordt het zo’n 17 graden, in het zuidoosten van het land is het met 20 graden het warmst.

In de loop van de avond kan er vanuit het westen stapelbewolking ontstaan maar ook dan blijft het droog. Wel kan de wind iets in kracht toenemen.

In de nacht van woensdag op donderdag blijft de bewolking toenemen en kan het in het westen van het land gaan regenen. Die buien trekken langzaam richting het oosten van het land, waardoor Hemelvaartsdag daar enigszins nat start.

Fietsers krijgen dan te maken met een matige zuidwestenwind, die vooral op en rondom het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn.