Nederlandse sportverenigingen blijven zeker vijf jaar langer gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen, die schadelijk kunnen zijn voor mens, dier en milieu. De Volkskrant concludeert na onderzoek dat het hen niet lukt om vanaf volgend jaar het gebruik van landbouwgif te verminderen.

Sportbonden, de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en terreinbeheerders beloofden in 2015 in het convenant 'Green Deal Sportvelden' alleen in noodsituaties de middelen in te zetten. De groep wil nu het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) verzoeken pas in 2025 een totaalverbod op de bestrijdingsmiddelen in te zetten.

De krant kreeg nog geen reactie van het ministerie op dat eventuele verzoek.

Sinds 2017 zijn chemische bestrijdingsmiddelen wettelijk verboden, buiten de landbouw én sportvelden om. Laatstgenoemde werd alleen uitgezonderd zodat betrokkenen zelf tot een oplossing konden komen.

De Europese Unie riep tien jaar geleden al op om dergelijke gewasbeschermingsmiddelen, die schadelijk kunnen zijn voor kinderen, te beperken of te verbieden.