Twee personen zijn dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een steekincident in een woning in Alphen aan den Rijn. Er is één arrestatie verricht.

Het steekincident vond plaats in de Diamantstraat, in het noordoosten van de Zuid-Hollandse plaats.

Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of de verdachte een bekende van de slachtoffers is. Het onderzoek naar de steekpartij is nog in volle gang.

De gewonden zijn er zeer ernstig aan toe. Het tweetal is door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht. Er waren in totaal twee traumahelikopters en vier ambulances opgeroepen.