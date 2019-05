Het openbaar vervoer in Nederland ligt dinsdag als gevolg van een grote landelijke staking grotendeels plat. FNV, een van de betrokken vakbonden, noemt de actie een groot succes. Doordat veel werknemers in het openbaar vervoer meedoen aan de staking, verwacht de NS ook gevolgen voor de dienstregeling van woensdagochtend.

Waarom staakt het ov-personeel? Medewerkers hebben te maken met zwaar werk

Vakbonden willen pensioenleeftijd op 66 jaar houden

Doel is dat ov-personeel gezond het pensioen kan halen

"De dag is heel rustig verlopen", vertelt een woordvoerder van de NS. "We zien dat mensen massaal gehoor hebben gegeven aan onze oproep om niet met de trein te reizen."

Het is daardoor ook erg rustig op de stations. Slechts een enkeling, vooral toeristen, was volgens de zegsman niet op de hoogte van de staking. Bij de klantenservice van het spoorwegbedrijf is het opvallend rustig gebleven. Er waren zelfs minder telefoontjes dan op een normale dinsdag.

De NS verwacht dat de staking ook gevolgen zal hebben voor de dienstregeling van woensdag. De nacht wordt doorgaans gebruikt om treinen voor te bereiden op de volgende dag, maar dit wordt bemoeilijk doordat de staking tot 4.00 uur duurt.

"Sommige treinen zullen in andere samenstellingen rijden", zegt de woordvoerder. Hij verwacht dat in de ochtend kortere treinen dan normaal zullen rijden. Ook vallen er mogelijk treinen uit. Het zal hierdoor in de treinen drukker zijn dan normaal. Details over de dienstregeling van woensdag zijn nog niet bekend.

De NS rijdt dinsdag alleen met een beperkt aantal treinen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol, nadat de rechter een ov-staking op dit traject had verboden. Deze treinen zijn volgens de NS alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.

Het is dinsdag rustig gebleven op de stations van NS. (Foto: Pro Shots)

Alle vervoerders getroffen door staking

De gevolgen van de staking waren dinsdag voor menig Nederlander voelbaar. Wie normaal gesproken met het openbaar vervoer naar werk of school reist, kon er dinsdag niet van uitgaan dat de bus, tram, metro of trein zou rijden. Ook veerboten gingen niet volgens dienstregeling.

Hoewel sommige regionale vervoerders een aantal treinritten konden garanderen, moest ook veel uit de dienstregeling worden geschrapt. Dat geldt ook voor het busverkeer.

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt zelfs al het stads- en streekvervoer stil. De IJtunnel in de hoofdstad is vanwege de staking voor één dag beschikbaar gesteld voor fietsers.

Voor veel mensen is het gebrek aan openbaar vervoer reden geweest om voor een dagje toch de auto te pakken of met collega's mee te reizen. Dit leverde een drukke ochtendspits op, vooral in de Randstad. De avondspits verliep rustiger dan normaal.

Ook op en rondom Schiphol is het geen chaos geworden. Volgens de luchthaven is de situatie tot dusver "beheersbaar" gebleven. Extra medewerkers leiden verkeersstromen op en naar Schiphol in goede banen. Verder zijn er minder reizigers op de luchthaven dan normaal, doordat tachtig vluchten zijn geannuleerd en zo'n 10 procent van de tickets is omgeboekt.

FNV: Staking is een groot succes

Vakbond FNV is blij met het verloop van de staking. De actiebereidheid is heel hoog, vertelt woordvoerder Harrie Lindelauff. "Ongeveer 25.000 mensen doen vandaag mee aan de actie. Dat is 85 procent van de mensen die in het openbaar vervoer werken." Daarnaast hebben reizigers volgens de zegsman veel sympathie voor de actie.

De staking maakt deel uit van een tweedaagse actie die de verhoging van de pensioenleeftijd moet tegengaan. Woensdag is het de beurt aan werknemers in verschillende andere sectoren, waaronder de metaal- en industriesector, de bouw en de sociale werkvoorziening. De vakbond hoopt dat de boodschap nu al is doorgedrongen in Den Haag.

Personeel in het openbaar vervoer staakte op 18 maart ook al. Toen werd onder meer 66 minuten niet gewerkt. "We vonden dat we een knappe actie hadden gevoerd", vertelt Lindelauff. "Toen hadden we een reactie vanuit het kabinet verwacht, maar die hebben we toen niet gekregen."

De woordvoerder kan nog niets zeggen over eventuele vervolgacties. Hij benadrukt dat woensdag nog acties worden gevoerd. Actievoerders verzamelen zich vanaf 10.00 uur in Den Haag, Eindhoven, Arnhem en Groningen. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen woensdag gaan staken.

De actievoerders eisen dat de pensioenleeftijd wordt bevroren. (Foto: Pro Shots)