De kliniek waar moordverdachte Thijs H. na de dood van drie mensen op de Brunssummerheide verbleef, laat onafhankelijk onderzoek naar de opname en het vertrek van H. doen.

Mondriaan heeft het incident ook gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die in afwachting van de onderzoeksresultaten is, schrijft de kliniek in een verklaring op haar website.

H. meldde zich na de moorden op de Brunssummerheide vrijwillig bij de kliniek. Medewerkers plaatsten hem op de gesloten afdeling omdat hij bloed op zijn kleding had en zei dat hij in het natuurgebied was geweest.

Diezelfde avond ontsnapte H. door over een muur van de binnenplaats te klimmen. Kort daarna werd hij door zijn ouders teruggebracht naar de kliniek, waaruit hij de volgende ochtend weer vertrok. Mondriaan heeft daarop de officier van justitie ingelicht omdat ze wilden "voorkomen dat H. meer slachtoffers zou maken".

Dat Thijs H. op de gesloten afdeling is geplaatst, betekent niet per definitie dat hij ook in zijn vrijheden is beperkt. Omdat het in deze zaak om een vrijwillige opname gaat, moet hiervoor een wettelijke procedure zijn opgestart. Mondriaan kan hier geen uitspraken over doen vanwege het beroepsgeheim.

Waarheid boven tafel krijgen gaat vóór beroepsgeheim

De kliniek schrijft in de verklaring op haar website dat zij de afgelopen weken geen vragen van de media kon beantwoorden vanwege het beroepsgeheim. Schendig daarvan is strafbaar.

"Na raadplegen van deskundigen over de toepassing van het medisch beroepsgeheim in deze zaak én om het politieonderzoek niet te verstoren, hebben wij er tot nu toe voor gekozen om geen inhoudelijke mededelingen te doen", aldus Mondriaan.

Daarnaast was de kliniek door het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd om camerabeelden te delen. Het is niet bekend wat hier precies op te zien is. Mondriaan zou in goed overleg met de politie hebben besloten deze wens in te willigen.

De rechter-commissaris heeft vervolgens dinsdag besloten dat de beelden mogen worden gebruikt in het onderzoek, ondanks het beroepsgeheim. "De benodigde informatie kan tot op dit moment niet op een andere, minder ingrijpende manier verkregen worden", staat in de uitspraak.

H. ontkent betrokkenheid bij moorden

De rechter-commissaris hoopt dat de waarheid boven water komt door de beelden, omdat dit via een andere weg niet lijkt te lukken.

H. zelf ontkent betrokkenheid bij de moorden en ook zijn direct betrokkenen willen verder niet zeggen. Daarnaast zijn mogelijke sporen vernietigd en willen de medewerkers van de kliniek verder geen verklaringen afleggen in verband met hun beroepsgeheim.