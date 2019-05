Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor de verkrachting van en de moord op Anne Faber. Dit blijkt dinsdag in het hoger beroep in de zaak tegen Michael P. in het hof van Arnhem.

Justitie ziet nu, in tegenstelling tot de eerste aanleg, wel genoeg bewijs voor een vooropgezet plan van Michael P. Eerder kreeg hij celstraf voor gekwalificeerde doodslag.

Zo had P. volgens het OM voordat hij Faber tegenkwam zijn telefoon bewust uitgezet. Ook hebben meerdere getuigen verklaard dat hij in de maanden voor de moord bezig was met het iets aandoen van een vrouw. Zo zou hij hebben gevraagd hoe diep je moest graven om een lichaam te verbergen.

Ook zou P. in de zomer van 2017 een hardlopende vrouw hebben willen "pakken", waarna ze wel dood zou moeten, aldus een getuige.

P. heeft eerder op de dag laten weten dat hij niet meer gelooft in een eerlijk proces. Hij stelt dat de media leugens over hem hebben gepubliceerd en dat zijn straf al vaststond voor de rechtszaak begon.

Zijn woede kwam meerdere keren op de dag naar voren. Zo werd P. boos op de advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep) toen hij hem vragen stelde over zijn eerder afgelegde verklaringen.

P. verhief zijn stem, maar zei later dat hij zich nog had ingehouden. "Ik had naar je toe kunnen lopen en kunnen kijken hoe ver ik had kunnen komen voordat hij (iemand van de beveiliging, red.) bij je was."

Man kreeg eerder 28 jaar cel en tbs opgelegd

De rechtbank veroordeelde P. vorig jaar zomer tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij werd veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag, omdat moord (waarbij dus sprake is van een vooropgezet plan) niet bewezen kon worden.

De verdediging ging in hoger beroep, omdat advocaat Niels Dorrestein vond dat de rechtbank eerder te veel uitging van planmatigheid. Ook wil P. een lagere straf vanwege zijn hardhandige aanhouding.

Hij sprak dinsdag in een korte verklaring zijn verbazing uit over het feit dat de politiemedewerkers nog niet zijn veroordeeld voor wat hem zou zijn aangedaan.