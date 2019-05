Uit een uitspraak van de rechter-commissaris van dinsdag blijkt dat Thijs H. betrokkenheid bij de dood van twee passanten op de Brunssummerheide ontkent.

Ook zijn "direct betrokkenen niet erg bereid om te verklaren", aldus de rechtbank. Daarnaast zijn er geen getuigen gevonden die "feitelijk hebben gezien" dat H. de slachtoffers heeft omgebracht.

De ggz-kliniek Mondriaan in Maastricht, waar H. verbleef, moet daarom camerabeelden delen met het Openbaar Ministerie (OM).

"De benodigde informatie kan tot op dit moment niet op andere, minder ingrijpende manier verkregen worden", schrijft de rechter-commissaris.

H. ontsnapte twee keer uit de kliniek na moorden

H. verbleef begin mei meerdere keren in de ggz-instelling. Hij had zich vrijwillig laten opnemen op de middag na de moorden op de Brunssummerheide. Rond 17.15 uur arriveerde hij in de kliniek met bloed op zijn kleding.

Medewerkers van de kliniek vermoedden toen al dat hij betrokken was bij de dood van de twee wandelaars. H. werd daarom op de gesloten afdeling geplaatst. In de avond ontsnapte hij over de muur van de binnenplaats door het opstapelen van stoelen.

Diezelfde avond is H. door zijn ouders teruggebracht naar de kliniek. De volgende ochtend, de dag na de moorden, is hij opnieuw uit de kliniek ontsnapt. Mondriaan nam als gevolg contact op met de officier van justitie.

Kliniek weigerde beelden te delen met OM vanwege beroepsgeheim

Het OM had de kliniek gevraagd de beelden over te dragen voor het onderzoek, maar Mondriaan weigerde dit op basis van het medisch beroepsgeheim.

Het medisch beroepsgeheim houdt in dat zorginstellingen geen gevoelige informatie van patiënten mogen delen met derden, ook niet met politie of justitie, tenzij de patiënt hier zelf toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt dus ook bij strafbare feiten.

Het is niet bekend wat er op de beelden staat.

OM verdenkt H. van betrokkenheid bij dood van drie mensen

H. wordt door het OM ervan verdacht dat hij op 7 mei twee willekeurige passanten heeft gedood op de Brunssummerheide bij Heerlen. Ook verdenkt het OM H. ervan dat hij eerder nog een vrouw in de Scheveningse Bosjes heeft omgebracht.

De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.