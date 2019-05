Een 38-jarige man is overleden nadat hij zondagmorgen ernstig is mishandeld op bedrijventerrein Markerkant in Almere, schrijft de politie dinsdag op haar website.

Volgens getuigen werd de man met een knuppel aangevallen. Daardoor liep hij onder meer zwaar hoofdletsel op.

De 38-jarige man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht en is daar overleden. De politie heeft een verdachte in beeld, maar hij is nog voortvluchtig.

De politie onderzoekt de zaak en is ook op zoek naar een blonde vrouw die het incident zou hebben gefilmd met haar mobiele telefoon.