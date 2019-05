Vakbond FNV sluit meer acties op korte termijn niet uit als het kabinet niet beweegt in de onderhandelingen over de AOW-leeftijd, stelt sectorhoofd Roel Berghuis van FNV Vervoer in de dagelijkse podcast van NU.nl.

Volg alle actuele ontwikkelingen op de voet in ons liveblog.

"Ik sluit niet uit dat we doorgaan met acties als we niet tot een akkoord komen", stelt Berghuis. Hij noemt de grote landelijke ov-staking dinsdag een "belangrijk moment in het hele onderhandelingstraject".

De FNV-voorman laakt de berichten in De Telegraaf. De krant stelde maandag dat het kabinet bereid zou zijn de pensioenleeftijd twee jaar lang te bevriezen.

"Er worden doorlopend kopjes koffie met elkaar gedronken, ook na het klappen van de onderhandelingen", aldus Berghuis. "Maar dat dit soort geluiden via de pers naar buiten komen, is een veeg teken. Wij onderhandelen niet via de pers, maar rechtstreeks met de ondernemers en het kabinet."

Vakbonden: AOW-leeftijd bevriezen en indexering pensioen

De vakbonden willen dat "iedereen die werkt uitzicht heeft op een goed verzorgde oude dag". Dat komt neer op het bevriezen van de AOW-leeftijd, het indexeren van de pensioenen en een goede pensioenregeling voor zzp'ers.

"We zien dat nu in een aantal beroepen mensen naar de pensioenleeftijd kruipen", legt Berghuis uit. "Ze houden het niet vol, ze worden ziek. Dat is niet alleen een enorme last voor de werknemers zelf, maar ook voor de werkgevers. Iedereen moet op een gezonde manier afscheid kunnen nemen van zijn of haar werk."

'Stakingen blijken historisch gezien erg effectief'

Vakbondshistoricus Sjaak van der Velden stelde in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1 dat staken doorgaans een goed middel is om een doel te bereiken. "Over een langere periode bekeken heeft 60 tot 65 procent van alle stakingen na de Tweede Wereldoorlog in Nederland een positief resultaat voor de stakers gehad", stelt hij. "Staken is netto een effectief en een beproefd middel."

De overheid is overigens een "taaiere tegenstander dan een werkgever, omdat de overheid niet van werknemers afhankelijk is voor de verkoop van een product", nuanceert Van der Velden. "Maar ook in 2004, bij de laatste grote ov-staking, is de overheid een beetje gaan schuiven. De vakbonden hebben toen uiteindelijk zeker resultaat behaald."

Schiphol-topman: De veiligheid staat voor ons voorop

Schiphol-topman Dick Benschop, die maandag nog een rechtszaak aanspande om een beperkte treindienst tussen Amsterdam Centraal en Schiphol af te dwingen, laat aan NU.nl weten begrip te hebben voor de staking. De topman van de luchthaven, die veel extra personeel heeft opgetrommeld, bevindt zich dinsdag de hele dag zelf op de werkvloer om toezicht te houden op de gang van zaken.

"Het ging ons niet om de staking of om de overlast", beklemtoont Benschop. "Maar echt om de veiligheid. We wilden geen chaotische toestanden als hier duizenden mensen per uur zouden aankomen die niet meer weg konden."

VVD'er en buschauffeur Fred Teeven begrijpt stakers goed

Ook VVD-coryfee Fred Teeven steunt de ov-staking. Dat meldde hij dinsdagochtend in het programma 't Wordt Nu Laat op NPO Radio 2. Teeven was in het verleden staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, maar sinds een paar jaar werkt hij zelf als buschauffeur bij vervoerder Connexxion.

"Ik maak het zelf nu ook wel mee. Sommige beroepen, vooral onregelmatig werk als dit, zijn heel lastig om tot op hoge leeftijd vol te houden." Teeven (60) is zelf op dinsdag niet ingeroosterd. "Ik werk meestal in het weekend", vertelt hij.

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) laat in een verklaring weten het jammer te vinden dat de vakbonden hebben gekozen voor een grote landelijke ov-staking. "Daardoor worden reizigers in heel Nederland getroffen, terwijl de vervoerders zelf helemaal geen rol hebben in het conflict", aldus de VWOV. "Bovendien is de actie gepland in een periode van tentamens en herexamens voor studenten van het mbo en hbo."