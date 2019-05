In een garagebedrijf in de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen woedt een grote brand. Drie mensen hebben rook binnengekregen en zijn door ambulancepersoneel verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.

Dat meldt de betrokken veiligheidsregio. Omwonenden hebben vanwege de rookontwikkeling het advies gekregen de ramen en deuren te sluiten.

De brandweer is met acht voertuigen en groot materiaal ter plekke. Het garagebedrijf zit in een groot, oud pand. Dit maakt het bestrijden van de brand erg complex.

De wind staat richting Hoogvliet. In verband met de rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd. De brandweer zet verkenningsploegen in om de rookontwikkeling in kaart te brengen.

Bij de bestrijding van de brand worden twee blusboten van het Havenbedrijf Rotterdam ingezet, om de brandweer te voeden met water vanuit de haven.