De 29-jarige Michael P., die heeft bekend de 25-jarige Anne Faber te hebben verkracht en gedood in september 2017, is de hoop op een eerlijk proces verloren. Dit blijkt dinsdag uit de eerste inhoudelijke zitting in het hoger beroep bij het hof van Arnhem.

P. is van mening dat de rechtbank zich heeft laten beïnvloeden door de media en dat zijn straf al vaststond.

"Mijn advocaten hebben nog hoop op een eerlijk en onpartijdig proces. Maar ik heb de hoop opgegeven", zegt hij tegen het hof. Volgens de man zijn er leugens over hem gepubliceerd, onder meer in boeken over hem.

"Ik word nu door iedereen Michael P. genoemd, zelfs door familieleden. Nooit meer Mike of Michael."

P. is ook boos op het Openbaar Ministerie (OM). Dit komt dinsdag ook weer naar boven bij het beantwoorden van de vragen van de advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep). "Ik hou me nog in. Dit had ook anders kunnen aflopen. Ik had naar je toe kunnen lopen en kunnen kijken hoe ver ik had kunnen komen, voordat hij (iemand van de beveiliging, red.) bij je was."

P. kreeg eerder 28 jaar cel en tbs opgelegd

De rechtbank veroordeelde P. eerder tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij werd veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag, omdat moord (waarbij dus sprake is van een vooropgezet plan) niet bewezen kon worden.

De verdediging ging in hoger beroep, omdat de advocaat vond dat de rechtbank eerder te veel uitging van planmatigheid. Ook wil P. een lagere straf vanwege zijn hardhandige aanhouding.

P. zegt nu dat hij heeft uitgerekend dat hij 67 jaar oud zal zijn na de celstraffen en de tbs. Dat vindt P. veel te lang duren.

Faber verdween tijdens fietsrondje in regio Utrecht

Faber verdween op 29 september 2017 tijdens een rondje fietsen. Een DNA-spoor op haar jas, die na dagen zoeken gevonden werd, leidde naar P. Hij bekende haar te hebben ontvoerd, verkracht en gedood en vertelde agenten waar haar lichaam was begraven.

De man werkte, na veroordeeld te zijn voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes, aan zijn terugkeer in de maatschappij in een kliniek in Den Dolder. Rapportages van de betrokken inspecties en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) toonden later aan dat er grove fouten zijn gemaakt bij P.'s behandeling.

Zo kreeg de man in de gevangenis en in de kliniek geen behandeling voor zijn zedendelicten. Ook kreeg P. te snel vrijheden toegekend, waar weinig toezicht op werd gehouden.