Veel mensen pakken dinsdag de auto vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer. Dinsdagochtend rond 7.30 uur stond er bijna 700 kilometer file op de wegen. Rond 8.30 uur was de topdrukte wel voorbij. Schiphol heeft zo'n tachtig vluchten geannuleerd.

De grootste problemen doen zich voor op de wegen vanuit het zuiden richting de Randstad. Ook rond Den Haag en Rotterdam staan flinke files.

De langste files stonden rond 7.30 uur op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, op de A4 van Den Haag naar Rotterdam en op de A6 van Lelystad naar Muiden.

Op al deze wegen moeten automobilisten in de ochtendspits rekening houden met drie kwartier tot een uur extra reistijd.

Alleen trein tussen Amsterdam-Centraal en Schiphol

In het hele land rijden nagenoeg geen treinen en bussen. Op de treinstations worden reizigers geïnformeerd over de staking, meldt een woordvoerder van de NS. De gevolgen beperken zich zeker niet tot de Randstad, melden de diverse regionale omroepen.

Omdat de rechter oordeelde dat Schiphol wel bereikbaar moet zijn, rijdt er een 'noodpendel' van Amsterdam Centraal naar de luchthaven. Op het traject rijden vier treinen per uur, normaal zijn dat er 25 per uur. Schiphol vraagt mensen de luchthaven zoveel mogelijk te mijden.

Verschillende regionale vervoerders proberen ook om zo veel mogelijk treinen te laten rijden. Keolis, dat onder meer onder de namen Syntus, Allgo, Blauwnet en Twents rijdt, laat weten dat op een aantal trajecten ongeveer twee derde van de treinen gewoon rijdt.

Topman Schiphol tot nu toe tevreden

Topman Dick Benschop van Schiphol houdt dinsdagochtend op de luchthaven hoogstpersoonlijk toezicht op de gang van zaken. Benschop heeft op Schiphol overnacht. "Ik wilde niet het risico lopen te laat te zijn", vertelt hij aan NU.nl. De onvoorspelbare dag zat wel de hele nacht in zijn hoofd, bekent hij.

De luchthaven heeft veel extra mensen ingezet om alles in goede banen te kunnen leiden. De topman is tot nu toe tevreden over het verloop van de ov-staking.

"Het loopt allemaal door en de drukte is te doen", legt hij uit. "Maar ik krijg doorlopend updates van het team. Het gaat ons vooral om de veiligheid: we willen vooral chaotische toestanden voorkomen met de duizenden mensen die hier per uur aankomen."

Tachtig vluchten zijn geannuleerd, veel reizen omgeboekt

Zo'n tachtig vluchten zijn dinsdag op Schiphol geannuleerd vanwege de landelijke ov-staking. Volgens een woordvoerder van de luchthaven hebben veel passagiers gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun vlucht gratis om te boeken.

Het verkeer naar Schiphol loopt dinsdagochtend vast op de snelweg A4. Op matrixborden wordt gewaarschuwd dat mensen niet mogen uitstappen. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een boete van 240 euro.

De zegsman van Schiphol verwacht dat het de komende uren steeds drukker wordt. "We adviseren reizigers: als je nog komt, houd dan de actuele reisinformatie in de gaten."

Er varen geen pontjes; IJ-tunnel open voor fietsers

Behalve treinen en bussen blijven ook de meeste veerponten dinsdag naar verwachting aan de kant liggen. Zo zullen er bijvoorbeeld in Amsterdam geen ponten over het IJ varen.

In Amsterdam is de IJtunnel dinsdag exclusief geopend voor fietsers, ander langzaam verkeer en hulpdiensten. Beide tunnels van de doorgang onder het IJ zijn dinsdag gesloten voor snel verkeer, zoals auto's. Ook voetgangers zijn, om veiligheidsredenen, die dag niet welkom in de tunnel.

Veel universiteiten verplaatsen hun tentamens

Studenten kunnen moeilijk op hogescholen en universiteiten komen, doordat treinen, bussen, trams en metro's waarschijnlijk niet of amper rijden. Daarom hebben veel onderwijsinstellingen hun tentamens en verplichte colleges geschrapt of verplaatst. Dit geldt bijvoorbeeld voor de UvA, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Rotterdam.

Op andere instellingen, zoals de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en de hogescholen van Arnhem en Nijmegen, gaan de tentamens en verplichte colleges gewoon door. Studenten krijgen het advies rekening te houden met extra reistijd. De landelijke studentenvakbond LSVb vindt dit "absurd".

In het stads- en streekvervoer wordt van dinsdagochtend tot woensdagochtend gestaakt uit protest tegen de leeftijd waarop ov-personeel met pensioen mag. De vakbonden willen dat de pensioenleeftijd 66 jaar blijft en niet wordt verhoogd, omdat medewerkers in het openbaar vervoer te maken hebben met fysiek en mentaal zwaar werk.

