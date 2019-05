Een 78-jarige vrouw die vrijdag overleed in haar woning in het Zeeuwse Oostkapelle is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt na uitgebreid onderzoek.

De politie heeft de afgelopen dagen onderzoek gedaan rondom het huis van de vrouw. Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen.

Ter plekke werd maandag ook een ondergrondse afvalcontainer verzegeld. Deze container is maandagochtend door een afval- en transportbedrijf omhooggetild en de inhoud is vervolgens in een vrachtauto gelegd.

Hierna is het afval voor onderzoek afgevoerd naar een terrein van de gemeente Veere. Rechercheurs in witte overalls hebben het afval onderzocht. Of dit iets heeft opgeleverd, is nog niet duidelijk.

De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.