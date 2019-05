Vraag: Ik vraag mij af waarom er in dit geval niet de maximale straf van 30 jaar is opgelegd, en waarom er niet voor levenslang is gekozen. Terwijl er in andere zaken – bijvoorbeeld liquidaties – wel levenslang wordt opgelegd.



Antwoord: Voor moord kan levenslang worden geëist, maar het OM doet dit niet omdat dit kan betekenen dat P. onbehandeld weer de samenleving in komt. Het is namelijk sinds een paar jaar zo dat de omstandigheden van een levenslang gestraft persoon opnieuw worden bekeken. Er wordt daarom een lange celstraf in combinatie met tbs geëist in de hoop dat dit P. zo lang mogelijk vasthoudt.



In andere zaken wordt eventueel wel gekozen voor levenslang omdat de vraag of die persoon tbs moet krijgen wellicht minder van toepassing is (je kunt immers niet levenslang en tbs eisen).



Het tweede deel van de vraag luidde of Michael P. met de toewijzing van tbs een kans krijgt om terug te keren naar de maatschappij. Het antwoord is dat dit in zekere zin het geval is, als deskundigen hem daarvoor geschikt achten. Mocht hij - en dit is even een fictief scenario - over plusminus dertig jaar nog steeds ongeschikt zijn om terug te keren, kan tbs met dwangverpleging tot in het oneindige verlengd worden.