Welkom bij het liveblog over de zaak-Anne Faber. Het hof in Arnhem buigt zich over het beroep van Michael P., die in de eerste aanleg veroordeeld is tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en doden van de 25-jarige vrouw.