Schiphol vraagt reizigers dinsdag 28 mei vanwege de grote staking in het openbaar vervoer niet naar de luchthaven te komen, tenzij dat strikt noodzakelijk is.

Dinsdag wordt er in heel Nederland gestaakt door medewerkers van het openbaar vervoer. Daardoor wordt ernstige verkeershinder verwacht op de snelwegen rondom Schiphol.

Op last van de rechter is er beperkt openbaar vervoer beschikbaar richting het vliegveld. In plaats van de gebruikelijke 25 treinen per uur, rijden er dinsdag tussen Schiphol en Amsterdam slechts 4 per uur.

Schiphol roept mensen op hun reis uit te stellen indien dat kan en de actuele verkeersinformatie scherp in de gaten te houden.