Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de ggz-kliniek Mondriaan in Maastricht camerabeelden van moordverdachte Thijs H. overdraagt, zodat die kunnen worden gebruikt in het onderzoek. De instelling weigert dat echter vanwege het beroepsgeheim. H. wordt verdacht van drie moorden.

De rechter zal dinsdag oordelen of de beelden bij het onderzoek betrokken mogen worden. Om wat voor camerabeelden het gaat, konden het OM en de rechtbank niet zeggen.

Het medisch beroepsgeheim houdt in dat zorginstellingen geen gevoelige informatie van patiënten mogen delen met derden, ook niet met politie of justitie, tenzij de patiënt hier zelf toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt dus ook bij strafbare feiten.

"De rechter-commissaris zal beslissen of Mondriaan zich kan beroepen op het verschoningsrecht of dat de camerabeelden uit de kliniek wel bij het proces betrokken mogen worden", zegt een woordvoerder van de rechtbank Limburg tegen het AD.

Het OM verdenkt Thijs H. ervan dinsdag 6 mei rond het middaguur op de Brunssummerheide twee willekeurige passanten heeft gedood. Zij waren op dat moment hun hond aan het uitlaten. Later doodde hij nog een vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag, maar in deze zaak kan de rechtbank Limburg geen oordeel vellen.

H. verbleef begin mei meerdere keren in de kliniek in Maastricht, waaronder de avond voor en de middag na de moorden. Medewerkers vermoedden toen al dat hij betrokken was bij de moorden, maar stapten vanwege het beroepsgeheim niet naar de politie.

Nadat de verdachte de kliniek op woensdag 7 mei had verlaten en daarbij het brandalarm in het gebouw had laten afgaan, werd besloten toch de politie in te lichten.