Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag drie keer levenslange gevangenisstraffen geëist in een groot liquidatieproces dat draait om twee moorden en drie pogingen daartoe. Justitie ziet wraak voor de dubbele moord in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012 als het motief.

Ook de vergismoord op Stefan Regalo Eggermont in juli 2014 zou "als katalysator" hebben gediend voor de strafexpeditie. Het beoogde doelwit van die aanslag was Omar L. (28), een van de mannen die maandag levenslang tegen zich hoorde eisen.

L. is de broer van de in 2012 in de Staatsliedenbuurt doodgeschoten Youssef L. Het OM beschouwt Omar L. als opdrachtgever en aanstuurder van Hicham M. (25) en Mohamed H. (29) als onderdeel van een "moordcommando", aldus de officier van justitie. Ook M. en H. moeten als het aan het OM ligt levenslang de gevangenis in.

Dit liquidatieproces draait om de voorbereiding van de moord op de broers Chahid en Chafik Yakhlaf in oktober 2015, de daadwerkelijke liquidatie van Chahid Yakhlaf en de mislukte liquidatie van Chafik Yakhlaf en een derde persoon in Kerkdriel twee maanden later.

Daarnaast gaat het om de moord op Eaneas Lomp in Krommenie in november 2015 en de mislukte liquidatie van Nourredine A. in april 2016.

Belangrijk bewijs is inzichtelijk geworden communicatie

Bewijs voor de betrokkenheid van de verdachten ziet het OM in inzichtelijk geworden communicatie tussen PGP-toestellen (Pretty Good Privcay-toestellen). Justitie koppelt de communicatie na uitgebreid onderzoek aan de drie verdachten.

Met de telefoons werden niet alleen moorden besproken, maar ook privéaangelegenheden, die de identificatie van de verdachten mogelijk maakten. Ook konden de bewegingen van de PGP-toestellen gevolgd worden doordat die zendmasten aanstraalden.

Het OM kon met behulp van passagierslijsten verifiëren dat L. een van de PGP-toestellen eerst naar Marokko en vervolgens weer terug naar Nederland zou hebben meegenomen.

Volgens OM bevestigen zendmasten aanwezigheid verdachten

Op basis van de eerder genoemde zendmasten durft het OM met zekerheid te stellen dat Hicham M. en Mohamed H. op 31 december 2015 in Kerkdriel waren, waar ze met automatische vuurwapens het vuur zouden hebben geopend op de auto met daarin de broers Yakhlaf en een vriend.

Chahid Yakhlaf wordt dusdanig getroffen dat hij later in het ziekenhuis overleed. "2 centimeter lager en die ander was ook gegaan", aldus een PGP-bericht over zijn broer Chafik Yakhlaf.

In het criminele milieu ging het verhaal dat de broers Yakhlaf betrokken zouden zijn bij het vuurwapengeweld in de Staatsliedenbuurt en het OM ziet hierin het motief.

Staatsliedenbuurt als motief liquidatiepoging

Datzelfde motief geldt voor de mislukte poging op Nourredine A. in april 2016 in Amsterdam. "Ik ben al jaren naar hem op zoek. Hij heeft de Staatslieden georganiseerd", is een bericht dat aan L. wordt toegeschreven.

M. zou het beoogde slachtoffer hebben geobserveerd. H. zou samen met een ander op een scooter hebben gezeten en hanteerde een de wapens waarmee het vuur op A. werd geopend.

Luguber beeld over moord op Lomp

De moord op Lomp zou voortkomen uit de verdenking van zijn betrokkenheid bij de vergismoord op Eggermont en dus de eigenlijk de voorgenomen aanslag op L.

Uit de PGP-communicatie voorafgaand en na de moord op Lomp rees eerder in dit proces al een luguber beeld. Dit werd maandag nog maar eens onderschreven door het OM. "De gewetenloosheid springt in het oog", stelde de officier vast. "De berichten geven een ontluisterend beeld van de uitvoering in een bikkelharde wereld."

Lomp is volgens het OM in de val gelokt door zijn 'vriend' Daniël M. (41). Die laatste hield de schutters, waaronder mogelijk Hicham M., op de hoogte van de bewegingen van het slachtoffer.

De twee mannen waren op stap in Amsterdam en Daniël M. zou hebben laten weten wanneer Lomp op weg ging naar het huis van zijn vriendin in Krommenie. Daar werd hij doodgeschoten. "Een cruciale rol", meent het OM. Justitie eiste 22 jaar tegen de man.

De rechtbank doet op 26 juni uitspraak.