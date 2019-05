De ochtendspits is maandag door ongelukken op verschillende plekken rommelig verlopen. Rond 10.00 uur zijn er nog problemen op de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn door een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Daarnaast is de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens gesloten nadat een vrachtwagen door de middenberm was geschoten.

De ANWB adviseert automobilisten om de regio Arnhem voorlopig te mijden. De A12 is al sinds 8.30 uur dicht bij Zevenaar. Vanaf Westervoort liep de vertraging daardoor op tot drie kwartier.

Verkeer richting Duitsland kan vanwege het incident via de vluchtstrook rijden, maar het is volgens de ANWB beter om een andere route via Nijmegen en Boxmeer te kiezen.

Op de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn waren drie vrachtwagens betrokken bij een aanrijding met ruim dertig minuten vertraging tot gevolg. Eerder veroorzaakte een vrachtwagen met pech op de A1 tussen Amersfoort-West en Barneveld ruim veertig minuten vertraging.

Automobilisten op de A4 tussen Rotterdam en Den Haag ondervinden nog altijd veel hinder van een ongeval ter hoogte van knooppunt Ypenburg. Vanwege bergingswerkzaamheden is alleen de rechterparallelbaan beschikbaar voor verkeer. De vertraging was rond 10.00 uur opgelopen tot bijna een uur.

Ongelukken op A16, A50, A4 en A5

Aan het begin van de ochtendspits leidde een ongeluk bij de Van Brienenoordbrug (A16) tot problemen na een ongeval met drie personenauto's en twee bestelbusjes. Twee rijstroken gingen daardoor dicht en de vertraging liep op tot een uur. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Ook gebeurde een ongeluk op de A50 van Oss naar Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel-Noord ontstond daardoor een file van 10 kilometer.

Aan het einde van de ochtendspits ging de verbindingsweg A4 vanuit Den Haag naar de A5 richting Haarlem dicht vanwege een kettingbotsing met zeven auto's. Verkeer richting Haarlem moest tijdelijk omrijden via de Schipholtunnel over de A4 en de A9, meldt de ANWB.

Eerder op de ochtend ging de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp ook al korte tijd dicht na een ongeluk met een motorrijder.