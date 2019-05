Politie De Bilt heeft in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist aangehouden, die tijdens het rijden lachgas gebruikte. Ook had de man elf flessen lachgas en een zak ballonnen in zijn auto liggen.

Het vervoer van zoveel gas is verboden. Het valt onder het transport en vervoer van gevaarlijke stoffen, meldt de politie. Tegen de man is een proces-verbaal opgemaakt. Ook is een onderzoek ingesteld naar de rijgeschiktheid van de bestuurder.

Lachgas wordt vaak gebruikt als partydrug. Zo waren ballonnen en patronen tijdens Koningsdag overal in Amsterdam te krijgen, waardoor enkele tientallen gebruikers onwel raakten. De meeste bevrijdingsfestivals besloten daarop een week later om lachgas te verbieden op hun evenemententerrein.

Lachgas geeft een kortdurende maar sterke roes. Het gebruik ervan is niet verboden. Het gas zit bijvoorbeeld ook in slagroompatronen. Deze patronen zijn eigenlijk bedoeld als drijfgas om slagroom uit een cilinder mee te kunnen spuiten.

Steeds meer jongeren gebruiken lachgas

Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat steeds meer jongeren en jongvolwassenen de afgelopen jaren lachgas zijn gaan gebruiken. Het grootste deel gebruikt het middel af en toe. Risico op ernstige acute gezondheidsincidenten is gering, volgens het Instituut. Maar negatieve effecten op korte en lange termijn komen wel voor.

Het kabinet wil de verkoop van lachgas aan minderjarigen aan banden leggen.