Een vijfjarige jongen is zaterdag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op een springkussen in het Brabantse dorp Rucphen. Hij is gereanimeerd en in "zorgwekkende toestand" overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam.

Het ongeval gebeurde omstreeks 20.00 uur op het terrein van voetbalclub RSV aan de Sprundelseweg. Het springkussen maakte onderdeel uit van een opgebouwde stormbaan ter ere van de afsluiting van het voetbalseizoen. Omroep Brabant schrijft dat het kind gewond raakte toen toen een zeventienjarige jongen op hem viel. De politie Zeeland-West-Brabant heeft dit nog niet bevestigd.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de kleuter te helpen. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

"Helaas is een prachtige jeugddag geëindigd in drama", schrijft voetbalvereniging RSV op de website. "Alle activiteiten voor komende week zijn afgelast. De thuiswedstrijden, de zeskamp en de kaderavond gaan niet door."

Omstanders krijgen slachtofferhulp

Ten tijde van het incident waren er volgens een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant veel mensen aanwezig op het terrein, onder wie kinderen, die het ongeval hebben zien gebeuren. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld.

Ook aan de agenten die ter plaatse waren, is later zogenoemd "collegiale ondersteuning" aangeboden. Dat is een soort "interne slachtofferhulp voor politieagenten bij heftige incidenten", aldus de woordvoerder.

NVWA doet onderzoek naar het incident

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie doen onderzoek naar het incident.

Het springkussen is door de politie in beslag genomen.