Medewerkers van een GGZ-kliniek in Maastricht verzwegen hun verdenking over drievoudig moordverdachte Thijs H. vanwege het medisch beroepsgeheim, meldt het AD zaterdag op basis van anonieme bronnen.

De 27-jarige H. meldde zich op maandag 6 mei zelf bij de Mondriaan-kliniek en werd opgenomen op de gesloten afdeling. De volgende ochtend vertrok hij. Omdat hij zich vrijwillig had laten opnemen, kon de kliniek dat niet verhinderen. Volgens de krant vertelde hij aan medewerkers dat hij naar de Brunsummerheide zou gaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem ervan dat hij later op die dinsdag rond het middaguur twee willekeurige passanten die daar met hun honden liepen doodstak. De slachtoffers waren een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man, beiden uit Heerlen. Zij kenden elkaar niet.

Toen H. later op de middag terugkeerde bij de kliniek in Maastricht, was het nieuws over de twee gedode wandelaars via de media bekend geworden. Ingewijden zeggen tegen het AD dat ze meteen het vermoeden hadden dat H. betrokken was bij hun dood. Een van de bronnen meldt dat H. bloed op zijn kleren had.

De medewerkers vonden dat zij vanwege het medisch beroepsgeheim hun verdenkingen niet konden doorgeven aan de politie. Toen H. woensdagochtend weer vertrok en daarbij het brandalarm in de kliniek liet afgaan, werd besloten toch de politie in te lichten.

H. werd na melding kliniek opgepakt

H. kwam pas door die melding bij de politie in beeld als verdachte. Hij werd uiteindelijk gearresteerd in Margraten. H. wordt ook verdacht van het ombrengen van een 56-jarige vrouw uit Den Haag op zaterdag 4 mei. Zijn voorarrest werd afgelopen vrijdag met drie maanden verlengd.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft informatie opgevraagd bij de Mondriaan-kliniek. Mondriaan, het OM en de advocaat van H. wilden niet reageren op vragen van het AD.