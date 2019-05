De onlangs in Zeeland opgepakte Syriër wordt verdacht van moord tijdens de gewapende strijd in Syrië. Daarnaast wordt hij verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie, meldt het Landelijk Parket vrijdag. De man was commandant van een bataljon van het terroristische Jabhat al Nusra.

De 47-jarige man zou in juli 2012 hebben deelgenomen aan de standrechtelijke executie van een Syrische luitenant-kolonel. Er zijn video's van dit oorlogsmisdrijf gedeeld via internet.

De politie onderzoekt of de Syriër bij andere oorlogsmisdrijven betrokken is. Hij is in bewaring gesteld.

De man, bekend onder de strijdersnaam Abu Khuder, verblijft sinds 2014 in Nederland en heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Hij werd dinsdag opgepakt in het Zeeuwse Kapelle.

Jabhat al Nusra gold lang als een sterke rebellenfactie en had banden met Al Qaeda. In 2016 werd de naam veranderd in Jabhat Fatah al Sham. Een jaar later is de terroristische groepering ontbonden en uiteengevallen.

