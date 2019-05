Dinsdag is in hoger beroep opnieuw 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Michael P. geëist voor het verkrachten en vermoorden van Anne Faber. Daarom zit rechtbankverslaggever Lisa van der Wal, die de zaak op de voet volgt, woensdagavond een uur lang klaar om op NUjij al jouw inhoudelijke vragen over de rechtszaak te beantwoorden.

Op 12 oktober 2017 werd na een bijna twee weken durende zoektocht het lichaam van de vermiste Faber gevonden.

Michael P., die zelf aanwijzingen over de locatie van het lichaam gaf, werd in juli 2018 veroordeeld tot 28 jaar celstraf met tbs en dwangverpleging voor het ontvoeren, verkrachten en doden van de 25-jarige vrouw. De eis is in het hoger beroep hetzelfde gebleven.

Hij kreeg eerder al een lange celstraf voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes en werkte in een kliniek in Den Dolder aan zijn terugkeer in de maatschappij. De wegen van P. en Faber kruisten elkaar toen zij een rondje fietste.

Vernietigende conclusies

Afgelopen maart kwamen vernietigende conclusies uit rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar buiten.

P. bleek onder meer niet behandeld te zijn voor de zedenmisdrijven die hij eerder heeft gepleegd. Ook kreeg P. snel vrijheden en kon hij op het terrein van de instelling waar hij verbleef drugs kopen en gebruiken.

De zaak en de rapporten hebben veel losgemaakt in Nederland en riepen veel vragen op; hoe kon P. vrij rondlopen, had de dood van Faber voorkomen kunnen worden en waarom is er een hoger beroep terwijl hij heeft bekend?

Stel je vragen

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder deze tekst en Van der Wal geeft woensdag vanaf 20.00 uur antwoord op zo veel mogelijk vragen.

De vragen die beantwoord worden, zullen onder het artikel verschijnen. De andere vragen publiceren we niet, om het overzichtelijk te houden. Reacties zullen alleen getoond worden als die iets toevoegen.