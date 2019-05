De NS adviseert reizigers dinsdag niet met de trein te reizen vanwege de pensioenstaking op die dag. Er rijden naar verwachting zeer beperkt tot geen treinen.

"Omdat we niet weten hoeveel mensen gaan staken, kunnen we niet aangeven welke treinen wel en welke treinen niet rijden", aldus de NS. Daarom is het volgens de NS onmogelijk om een betrouwbare dienstregeling te maken.

Mogelijk heeft de staking, die 24 uur duurt, ook gevolgen voor de dienstregeling van woensdag. De NS doet daar op dit moment geen verdere uitspraken over.

Diverse vakbonden kondigden begin deze maand een grote staking aan in het stad- en streekvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Later zijn de acties uitgebreid naar andere steden.

De vakbonden willen dat de pensioenleeftijd wordt gehandhaafd op 66 jaar. Volgens de bonden hebben miljoenen mensen met zwaar werk of werknemers die in ploegendiensten werken de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen.

"Wij hebben begrip voor de zorgen over pensioenen, maar vinden het jammer dat opnieuw gekozen is voor een middel waar onze reizigers zeer veel hinder van ondervinden", zegt de NS. "Reizigers worden de dupe van een conflict waar NS geen partij in is."