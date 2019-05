Vrijdag is het vrijwel overal zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten komt wat bewolking voor en in de middag kan daar een bui uit vallen.

Met maxima van 17 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland is het vrij warm. De wind draait van zuidwest naar noordwest en trekt aan tot kracht 3 of 4.

In het weekend zijn er meer wolken te zien, maar vooral op zaterdag is er ook nog ruimte voor de zon. Met maxima van 15 tot 20 graden is het iets minder warm.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zaterdag 19° 8° NW 3 Zondag 20° 10° W 4 Maandag 17° 12° W 4 Dinsdag 15° 10° W 3 Woensdag 14° 8° NW 4

