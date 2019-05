De 53-jarige Bart van Betuw die sinds januari vermist was en van wie het lichaam eind april gevonden werd in Rosmalen, is door een misdrijf om het leven gekomen. Dit heeft sectie op zijn lichaam uitgewezen, meldt de politie donderdag.

Het lichaam van Van Betuw heeft "waarschijnlijk maandelang" in het een vijver bij een voormalige GGZ-kliniek gelegen. Op het eerste gezicht waren er daarom geen aanwijzingen voor een misdrijf te zien.

Na een sectie zijn echter sporen van geweld aangetroffen op het slachtoffer.

Nu we uitgaan van een misdrijf gaan wij opnieuw in gesprek met contacten van Bart van Betuw", aldus de politie.

Het slachtoffer viel op mannen "en het is goed mogelijk dat hij die avond een afspraakje had met iemand, bijvoorbeeld in de omgeving van De Wamberg".