Een leerling van het Kalsbeek College in Woerden mag na tussenkomst van de rechtbank in Utrecht alsnog naar zijn examengala. De school had hem "ten onrechte" de toegang ontzegd, blijkt donderdag uit het vonnis in het kort geding.

De leerling was naar de rechter gestapt omdat hij het niet eens was met het besluit van de school om hem niet toe te laten tot het gala.

De school wilde niet dat hij zou komen na een incident op de laatste schooldag voor de vmbo-examenleerlingen. Op die bewuste 17 april werd vuurwerk afgestoken en is een auto van een leraar beklad met verf. Het Kalsbeek College heeft twaalf leerlingen herkend en hen de toegang tot het gala ontzegd.

"Op zitting heeft de leerling verklaard dat hij die ochtend op zijn scooter rondom de school aanwezig was, maar dat hij niet betrokken was bij de ongeregeldheden", aldus de rechter. Ook is de jongen niet gehoord voordat het besluit genomen werd. Dit had wel gemoeten, stelt de rechtbank.

Omdat het besluit de jongen de toegang te ontzeggen "niet zorgvuldig tot stand gekomen is", krijgt hij alsnog de kans om naar het gala te komen.