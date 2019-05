De advocaat van Richard R., die ook wel bekendstaat als 'Rico de Chileen', verwijt het Openbaar Ministerie (OM) "uiterst suggestief" te zijn als het gaat om het koppelen van zijn cliënt aan steeds meer liquidaties. De verdenkingen komen volgens Leon van Kleef vooral voort uit "roddel en achterklap" van criminelen.

Op de vijfde inleidende zitting tegen R. presenteerde het OM donderdag een scala aan ontsleutelde communicatie van PGP-toestellen (Pretty Good Privacy) waarin door criminele rivalen wordt gesproken over R. als opdrachtgever voor moorden.

"Let wel, communicatie tussen PGP-toestellen", aldus de officier van justitie. "Gesprekken waarin men zich onbespied waande, en dus gesprekken die betrouwbaar zijn."

Zo werd een gesprek tussen Luis Magan Tier en Delano B. geciteerd. Kort nadat zij van de politie te horen hadden gekregen dat hun leven gevaar liep, speculeerden zij in PGP-berichten onderling uit welke hoek die dreiging zou kunnen komen. "Vast van die kut-Chileen", werd naar R. verwezen.

In datzelfde gesprek werd geopperd dat dezelfde groep criminelen verantwoordelijk zou zijn voor de dood van Luis Magan Tiers broer Mario. De toenmalige verdachte van grootschalige drugshandel werd in februari 2015 doodgeschoten.

Ook dood van vrouw in Almere gekoppeld aan verdachte

Het OM bracht R. ook in verband met een tweede moord die tot veel ophef leidde. De 34-jarige Luana Luz Xavier werd in december 2014 voor de ogen van haar dochter doodgeschoten in Almere. Luz Xavier was de vrouw van crimineel Najib 'Ziggy' Himmich, die kort voor haar dood spoorloos was verdwenen.

De politie voerde na de dood van Luz Xavier gesprekken met haar moeder en zus. Zij spraken over een gesprek dat de vrouw zou hebben gehad met Khalid J. en haar voornemen naar de politie te stappen.

Het OM ziet J. als rechterhand van R. en ziet in de boodschap dat Luz Xavier met de politie wilde praten een motief voor 'Rico de Chileen' om haar te laten ombrengen. De vrouw zou te veel over R., maar ook over crimineel Naoufal F. weten, is te lezen in een anonieme brief aan het Landelijk Parket.

Advocaat noemt verhaal van OM knip- en plakwerk

R.'s advocaat Van Kleef noemde het verhaal van het OM een voorbeeld van "knip- en plaktechnieken uit PGP-berichten". "Om zo een link te leggen met mijn cliënt, die er niet is."

Volgens Van Kleef wordt er in de onderlinge versleutelde communicatie ook gesproken over andere criminelen die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de dood van Mario Magan Tier. "En waar zijn de berichten van mijn cliënt?", vroeg de raadsman zich hardop af, verwijzend naar de PGP-data.

Verdachte al eerder gekoppeld aan onderwereldmoorden

In eerdere zittingen werd R. door het OM al gekoppeld aan de moorden op Martin Kok in december 2016 en Samir Erraghib in april 2016, waarbij ook Ridouan Taghi een rol zou hebben gespeeld.

De officieren van justitie maakten donderdag duidelijk dat ze R. willen vervolgen voor het uitlokken en medeplegen van moorden, maar dit in een aparte strafzaak te zullen doen om verdere vertraging te voorkomen.

R. werd in oktober 2017 aangehouden en in maart 2018 door Chili uitgeleverd op basis van de verdenking van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en voorbereiden van internationale drugshandel. Het OM heeft toestemming van Chili nodig om die aanklacht uit te breiden.

OM moet optie van enkelband voor verdachte onderzoeken

De rechtbank was het met Van Kleef eens dat zijn cliënt al lang vastzit en dat de inhoudelijke behandeling van de zaak nog wel even op zich laat wachten. Het OM werd dan ook opgedragen te onderzoeken of R. zijn proces kan afwachten met een enkelband.

R. blijft in ieder geval vastzitten tot de volgende zitting, op 7 augustus.