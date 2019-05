Het aantal corruptiezaken waarbij ambtenaren van gemeenten en opsporingsdiensten betrokken zijn is in 2018 gestegen naar 65 ten opzichte van 45 in 2017. Dat blijkt uit het donderdag verschenen jaarverslag van het Openbaar Ministerie (OM).

In 2018 werden 33 corruptiezaken onderzocht door de opsporingsdiensten tegen 22 in 2017. Ook was er 32 keer sprake van lekken door ambtenaren naar criminelen. Een jaar eerder was dat nog 23 keer het geval.

Gerrit van der Burg, topman van het OM, zei donderdag bij BNR in een reactie op het jaarverslag dat "het voor ambtenaren soms lucratief is om bij criminaliteit weg te kijken". Volgens hem wordt er vooral als het gaat om fraude en drugshandel meer met criminelen samengewerkt.

Met 27.500 aangiften niets gedaan ondanks aanknopingspunten

Ook zou uit interne onderzoeken zijn gebleken dat sommige ambtenaren die verantwoordelijk waren voor de aanbestedingen bij gemeenten aan zelfverrijking deden. Hij wilde niet zeggen om welke gemeenten het ging.

De OM-baas maakt zich zorgen over de toenemende zware misdaad in combinatie met de capaciteitsproblemen. Met 27.500 aangiften of meldingen van strafbare feiten is door de politie niets gedaan, ondanks aanknopingspunten voor opsporing of vervolging.

Aantal geregistreerde misdrijven is gedaald

Het aantal geregistreerde misdrijven is wel gedaald: met 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Desondanks kwam die daling in het laatste half jaar van 2018 een einde.

Het aantal overvallen ligt 4 procent hoger dan de afgelopen jaren. Ook het aantal geconstateerde verkeersmisdrijven - zoals rijden onder invloed - nam toe, net als verboden wapenbezit.