Donderdag schijnt de zon geregeld en blijft het bijna overal droog. Alleen zeer lokaal kan een enkele bui ontstaan. Het wordt 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Overdag blijft het droog en is er aanvankelijk veel ruimte voor de zon. Wel drijft er in de loop van de dag van het zuidwesten uit wat sluierbewolking binnen en kunnen er in het binnenland wat stapelwolken ontstaan.

De maximumtemperatuur loopt uiteen van 17 graden langs de noordwestkust tot lokaal 23 graden in het zuidoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig. In de loop van de dag wordt de wind overal zuidwestelijk en is die overwegend matig.

In de nacht naar vrijdag zijn er enkele wolkenvelden, maar klaart het op veel plaatsen op. Het blijft droog en de minimumtemperatuur komt uit op 8 graden in het noorden tot 11 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuiden en is overwegend zwak.