Bij verschillende vee- en varkenshouders in de regio's Twente en de Achterhoek zijn donderdag en vrijdag briefjes achtergelaten, waar 'dreigende teksten' op zouden staan. Volgens Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik gaat het om tientallen boeren.

De CDA-politica komt zelf uit het gebied waar de briefjes zijn gevonden - het Twentse Hengevelde - en heeft een briefje in handen gekregen, zegt ze tegenover NU.nl. "Er wordt in dat briefje opgeroepen tot veganisme en aan de boeren wordt gevraagd hoe zij het zouden vinden om behandeld te worden als hun koeien. Dit was een van de meest gematigde reacties."

Volgens Schreijer-Pierik zijn de briefjes over het algemeen van dreigende aard. "Boeren zijn doodsbang na wat er in Boxtel is gebeurd en durven er niet mee naar buiten te treden. De activisten zijn op hun erf geweest; dat boezemt angst in."

Ze denkt dat het om een internationale activistische groepering gaat. "Ik denk niet dat er Nederlandse activisten achter zitten. Anders was het wel in het Nederlands opgeschreven."

Tot nog toe drie aangiften binnengekomen

De politie Oost-Nederland laat aan NU.nl weten dat er tot nog toe drie aangiften zijn binnengekomen. Daarbij gaat het één keer om het Twentse Diepenheim en twee keer om het Gelderse Lochem.

"We zijn bij de boeren langs geweest en hebben hun verhaal aangehoord. Wie er achter de briefjes in Diepenheim en Lochem zit, weten wij niet."

Op 13 mei werden in de Noord-Brabantse plaats Boxtel tientallen dierenrechtsactivisten van de internationale organisatie Meat The Victims gearresteerd die urenlang een varkensboerderij bezetten.

Een groep boeren in het Overijsselse dorp Scheerwolde organiseerde daaropvolgend afgelopen zondag een tegenactie, waarin met tractors de tekst "doesnormaal" werd geschreven.