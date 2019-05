Duizenden Groningers werden woensdag om iets voor 6.00 uur wakker geschud door een aardbeving. In Westerwijtwerd, waar het epicentrum lag, klonk het volgens een bewoner alsof er "een trein onder het huis reed", waarna een harde klap volgde. Groningen zag angstig toe hoe de aardbeving met een magnitude van 3.4 voor schade zorgde.

Jan Honderd, inwoner van Westerwijtwerd, was om 5.49 uur al wakker, maar lag nog wel in bed toen het hele huis begon te schudden en trillen. "Het was net of er een vrachtwagen aan kwam denderen. Maar doordat het geluid harder was, wist ik dat het om een aardbeving ging."

Honderds vrouw sliep nog wel, maar schrok wakker van de beving. "Het duurde een seconde of drie, vier. Dat lijkt niet lang, maar op zo'n moment is het dat wel."

Ook Dorien de Boer uit Westerwijtwerd, ruim 15 kilometer boven Groningen, werd wakker van de schokken. "Het is wel zo'n harde klap dat je er wakker van wordt. Het is net alsof er een trein onder het huis rijdt. Het geluid is te vergelijken met onweer."

De aardbeving van woensdag veroorzaakte geen schade aan de woning van De Boer, maar voor Honderd is dat anders. "In de woning zaten al scheuren door eerdere bevingen, maar daar is weer een scheur bijgekomen."

Een scheur in een woning in Westerwijtwerd. (Foto: ANP)

'Van kastje naar de muur gestuurd'

Honderd heeft zijn eerdere schade gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), maar daar wordt hij "van het kastje naar de muur" gestuurd. "In een binnenmuur zitten grote scheuren, dat heb ik in september vorig jaar gemeld, waarna ik onlangs bericht kreeg dat de commissie pas in augustus van dit jaar langs wil komen om de schade te controleren. Het komt over alsof ze eerder willen tegen- dan meewerken."

Irene Louwrier herkent het beeld dat Honderd schetst. Ze woont in Noordbroek, dat zo'n 25 kilometer ten oosten van Westerwijtwerd ligt. "Er wordt van alles beloofd, maar het duurt zo lang voor er iets gebeurt. Dat is enorm frustrerend."

Het gasveld in Groningen Het gasveld beslaat ongeveer 900 vierkante kilometer, ofwel een derde van de provincie Groningen.

Eind jaren vijftig begon het boren naar gas, tientallen jaren later volgde de eerste beving.

Er zijn sinds de jaren negentig meer dan duizend aardbevingen in het noorden geweest ondanks herhaaldelijk terugschroeven van gaswinning. Deze aardbevingen leiden in veel gevallen tot schade aan de huizen.

Gaswinning ligt nu op 21,6 miljard kuub per jaar en moet in 2030 stilgelegd zijn.

Afhandeling van schademeldingen duurde lang

Een woordvoerder van de TCMG erkent dat het lang duurt voordat schademeldingen worden behandeld. "Dat komt omdat we in maart 2018 begonnen zijn met een stuwmeer aan openstaande meldingen", vertelt Jouke Schaafsma, woordvoerder van de TCMG. "Het heeft vrij lang geduurd voor we genoeg deskundigen hadden, waarna de verwerking van schademeldingen op gang kwam."

Volgens Schaafsma worden er op dit moment meer schademeldingen verwerkt dan er binnenkomen en loopt dat "stuwmeer" dus langzaam leeg. "Maar dat inlopen gaat te langzaam", erkent hij. "We zijn met maatregelen bezig om dat sneller te laten verlopen."

Het doel van de TCMG was om eind dit jaar alle openstaande schademeldingen te hebben afgehandeld, maar Schaafsma weet niet of dat na de beving van woensdag nog haalbaar is. "We moeten kijken wat de impact van de beving is."

Veel Groningers voelen onmacht

Louwrier sliep door de aardbeving van woensdag heen, maar hoorde later dat dorpsgenoten wél wakker werden. Ze moet nog controleren of haar woning extra schade heeft opgelopen, maar eerdere bevingen zorgden onder meer voor een grote scheur in de vloer van haar huis en een verzakte schoorsteen.

Als haar huis inderdaad extra schade heeft opgelopen en dat meldt bij de TCMG, betekent het dat Louwrier door "veel procedures" heen moet. "Daar word je weleens moe van. Lang niet alle mensen hebben de tijd of energie daarvoor. Heel veel Groningers voelen onmacht."

'We willen dat op nette manier met ons wordt omgegaan'

Honderd woont door de bevingen niet meer met plezier in het hoge noorden. "Je weet nooit wanneer het stopt." Toch denkt hij niet aan verhuizen. "Ik ben hier geboren en woon er al mijn hele leven. Ik ga hier niet weg."

Louwrier heeft er begrip voor dat er gas wordt gewonnen in Groningen. "Dat is het probleem ook niet. Maar dan moeten wel eerst de huizen versterkt worden, waarna pas het gas uit de bodem wordt gehaald. Wij profiteren ook van het gas, maar we willen gewoon dat er op een nette manier met ons wordt omgegaan."