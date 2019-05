Defensie heeft van enkele militairen hun Verklaring van geen bezwaar (VGB) ingetrokken, omdat zij lid zijn van een motorbende, meldt een woordvoerder woensdag. Militairen kunnen zonder VGB geen functie meer uitvoeren voor Defensie.

De militairen in kwestie mogen wel bij Defensie blijven als zij hun banden met de zogenoemde Outlaw Motorcycle Gang (OMG) verbreken. Met drie andere militairen die banden hebben met een omstreden motorclub is Defensie momenteel nog in gesprek.

Defensie laat NU.nl in een reactie weten dat "betrokkenheid bij een organisatie die zich bezighoudt met geweld en criminaliteit, niet samengaat met het beroep van militair".

Het gerechtshof in Arnhem verbood in december motorclub Bandidos en eerder werd ook Satudarah verboden. Het verzoek om ook No Surrender en de Hells Angels te verbieden moet nog worden behandeld.

Militairen onderworpen aan veiligheidsonderzoek

Medewerkers van Defensie worden altijd onderworpen aan een veiligheidsonderzoek. Daarin worden zij beoordeeld aan de hand van enkele indicatoren, zoals loyaliteit, veiligheidsbewustzijn en integriteit. Als een persoon door het onderzoek komt, ontvangt hij of zij een VGB.

Defensie is van mening dat "een medewerker die verbonden is aan een een OMG, niet langer diens vertrouwensfunctie kan vervullen." Om die reden trekt Defensie hun VGB in.