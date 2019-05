Een verdacht pakketje is woensdagochtend ontdekt in het pand van de omroep KRO-NCRV in Hilversum. Na onderzoek van explosievenkenners van de politie bleek het pakketje geen gevaarlijke inhoud te bevatten.

De omgeving van het gebouw is weer vrijgegeven door de politie. De herkomst van het pakketje wordt nog onderzocht, aldus de politie Gooi en Vechtstreek.

De publieke omroep is gehuisvest in het M-gebouw aan de 's-Gravelandseweg, waar ook de studio's van NPO Radio 2 en NPO Radio 5 te vinden zijn.

Een woordvoerder van de politie kon niet vertellen over hoe het pakketje eruitziet en wat erin zat. Het pakket was volgens een journalist van KRO-NCRV gevonden in de postkamer.