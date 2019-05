Vijf van de zes mannen die worden verdacht van het plannen van een grote terroristische aanslag in Nederland worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC), heeft de rechtbank in Rotterdam besloten na een verzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

De rechtbank vindt, net als de officier van justitie, dat onderzoek in het PBC noodzakelijk is, nu alle verdachten weigeren mee te werken aan een onderzoek door een psychiater en psycholoog.

Over het een eventuele opnemen van de zesde man wordt later nog besloten. Het OM vindt het onderzoek van belang om te bekijken wat de kans op herhaling bij de verdachten is.

De mannen werden vorig jaar opgepakt. Justitie meldde toen dat de verdachten van plan waren om op een niet nader genoemde locatie "veel slachtoffers" te maken.

Onderzoek startte na informatie AIVD

In april 2018 deelde de AIVD informatie over een van de verdachten met de politie. Volgens de veiligheidsdienst was Hardi N. van plan een aanslag te plegen. De man zou op zoek zijn naar de middelen om de aanslag uit te voeren.

De politie is hierop in samenwerking met justitie een undercoveractie gestart, zodat een undercoveragent de persoon zou zijn die N. zocht. Zo is uiteindelijk zelfs op beeld vastgelegd hoe de verdachten de door een undercoveragent geleverde wapens uitproberen. Deze waren overigens onklaar gemaakt.

De inhoudelijke behandeling van de zaak zal pas in 2020 plaatsvinden.