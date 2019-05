Uit de versleutelde berichten over de voorbereiding van de moord op Eaneas Lomp is woensdag in de rechtbank een luguber beeld gerezen. De crimineel werd in november 2015 doodgeschoten toen hij op weg was naar de woning van zijn vriendin in Krommenie.

Deze zogenoemde PGP-berichten (Pretty Good Privacy), die na het kraken van de server van Ennetcom zichtbaar zijn geworden, werden door het Openbaar Ministerie (OM) toegeschreven aan drie verdachten die donderdag terechtstonden voor hun betrokkenheid bij de liquidatie.

Omar L. (28) wordt door justitie gezien als de opdrachtgever. Hicham M. (25) zou de schutter zijn geweest en Daniël M. (39) degene die de schutters heeft getipt.

Ook waren er berichten die afkomstig zouden zijn van Nabil Amzieb, die ook als een van de schutters wordt beschouwd. Het hoofd van de 23-jarige Amzieb werd op 9 maart 2016 op straat aangetroffen voor waterpijpcafé Fayrouz in Amsterdam. Zijn lichaam werd een dag eerder elders in Amsterdam gevonden.

Daniël M. gaf na zijn arrestatie in oktober 2017 toe dat hij op 6 november 2015 met Lomp op stap was in Amsterdam. Lomp werd in de nacht van 6 op 7 november doodgeschoten.

Verdachte beriep zich na verklaring op zwijgrecht

Woensdag in de rechtbank beriep hij zich op zijn zwijgrecht toen de rechtbank Gelderland hem hiernaar vroeg. Dit had mogelijk te maken met de PGP-berichten die aan hem werden toegeschreven. Daaruit rees de verdenking dat hij degene was die de gereedstaande schutters minutieus op de hoogte hield van de laatste stappen van Lomp.

"Hij gaat nu van huis, die bitch", luidt een bericht dat wordt verstuurd als Lomp richting Amsterdam vertrekt. "Ik zet hem zelf op de trein en dan moet je klaarstaan", wordt later die nacht verstuurd. Camerabeelden van Amsterdam Centraal in de avond van 6 november bevestigen dat Daniël M. bij Lomp was.

"Laat hem zuipen, dan is zijn bloed dun en bloedt hij snel dood. De kankerrat", is een van de sommaties aan het toestel dat van Daniël M. zou zijn. "We staan klaar voor hem."

Lomp reisde die avond met de trein van Amsterdam Centraal naar station Krommenie-Assendelft. Daar werd hij opgewacht door de schutters. Daniël M. zou de mannen hebben gewaarschuwd dat Lomp een kogelwerend vest droeg.

Verdachte zou schutters op hart drukken niet te falen

De rol van L. als opdrachtgever blijkt volgens het OM eveneens uit communicatie tussen telefoons die worden toegeschreven aan hem en Amzieb. L. zou Amzieb op het hart gedrukt hebben dat hij moest slagen. "Pop (schiet hem dood, red,) hem. Deze kans krijg ik niet meer", stond in een van de berichten.

"Zeg ze dat ze allemaal hun magazijnen moeten legen", bericht hetzelfde toestel. "Door het hoofd, de armen, benen, nagels, tenen en ballen als het kan."

Na de schietpartij zou L. aan Amzieb hebben gevraagd of de moord gelukt was. "Is hij dood?", luidt een van de berichten. "Heb mijn negen (pistool, red.) op hem geleegd en Furbie rende achter mij aan met zijn kalasj (kalasjnikov, red.)", was het antwoord van Amzieb. Met de bijnaam 'Furbie' zou hij volgens het OM Hicham M. hebben bedoeld.

"Ik heb hem niet in zijn hoofd kunnen raken broer", zou Amzieb hebben laten weten. "Hij rende weg." Later lezen ze via de media dat de man dood is. "Het is gefixt."

Lomp werd ondanks zijn kogelwerend vest dodelijk geraakt in zijn zij. Lomp droeg het vest, omdat hij wist dat hij gevaar liep. De man had aan zijn omgeving laten weten dat hij werd gevolgd.

Lomp verdacht van rol bij plannen moord op Omar L.

Lomp werd gerekend tot het kamp van de in 2014 geliquideerde topcrimineel Gwenette Martha. Zijn liquidatie heeft te maken met een onderwereldoorlog tussen criminele groeperingen met aan de ene kant Houssine A. en Benaouf A. en aan de andere kant Martha.

L. behoort tot de groep van Houssine A. en Benaouf A. en was zelf doelwit van een aanslag in 2014. Door een vergissing werd echter Stefan Regalo Eggermont doodgeschoten. Hij reed in een auto die op die van L. leek. Lomp werd enige tijd als verdachte gezien in die vergismoord.

De dood van Lomp is het vierde dossier dat in dit liquidatieproces werd behandeld. L. en Hicham M. staan in al die zaken terecht, maar ontkennen alle betrokkenheid.

Maandag de strafeisen uitgesproken

Justitie stipte aan dat er mogelijk ook plannen waren om Jason L. (bekend als rapper JayJay) en Soufiane B. (de broer van Anouar B. die terechtstaat voor zijn rol bij de liquidaties in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012) om te brengen.

De broer van Omar L. was een van de twee dodelijke slachtoffers van de schietpartij in de Staatsliedenbuurt. De zaak gaat maandag verder met het requisitoir waarin de officier op de laatstgenoemde zaken zal terugkomen, gevolgd door de strafeis.