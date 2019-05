Een achttienjarige man is in de nacht van dinsdag op woensdag omgekomen op de Maasboulevard in Rotterdam. Hij stak daarvoor, terwijl hij in een auto als bijrijder meereed, zijn hoofd uit het raam en botste vervolgens tegen een paal.

Door deze botsing overleed hij, laat de politie weten.

Het slachtoffer werd ongeveer rond 2.30 uur in de nacht gevonden. In de eerste instantie was er veel onduidelijkheid over wat er precies gebeurd was.

De achttienjarige bestuurder van het voertuig werd aangehouden door de politie. Hij is verhoord. Naderhand werd duidelijk waardoor het slachtoffer om het leven is gekomen.