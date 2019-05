De politie heeft een tweede persoon opgepakt die wordt verdacht van brandstichting in een basisschool in het Gelderse Renkum. De twee verdachten zijn minderjarig, meldt de politie woensdag.

Beide verdachten komen uit het Gelderse dorp. Ze zijn dertien en zeventien jaar oud. De Albert Schweitzerschool werd dinsdagavond rond 20.15 uur getroffen door een grote brand.

Al snel werd vastgesteld dat het vuur was aangestoken. Een van de verdachten werd rond 21.30 uur opgepakt, kort nadat de brand was geblust. Een half uur later volgde de tweede aanhouding. De tweede arrestatie is pas woensdagochtend naar buiten gebracht.

De kinderen moeten nog worden verhoord. Een woordvoerder van de politie kan geen verdere uitspraken doen over de verdachten. Het onderzoek is nog in volle gang.

Het vuur leidde tot veel rookontwikkeling in het schoolgebouw. Hoe groot de schade precies is, is nog niet bekend. Dat wordt nog onderzocht.

Schade aan klaslokalen valt mee

Bijna alle lokalen zijn woensdag weer in gebruik genomen. Volgens schooldirecteur Rob Hulstein valt de schade in het gebouw enorm mee. Eén lokaal heeft waterschade opgelopen en in de ander ligt veel roet.

De kleuters zijn woensdag vrij, omdat de opruimwerkzaamheden in hun lokaal nog niet zijn afgerond. Hulstein verwacht dat deze kinderen donderdag weer naar school kunnen.