In Groningen heeft woensdagochtend een flinke aardbeving plaatsgevonden.

Volgens de eerste meting van het KNMI heeft de aardbeving een magnitude van 3.4. Veel mensen over een groot gebied de beving gevoeld.

RTV Noord kreeg meer dan honderd meldingen binnen van de aardbeving, die rond 5.50 uur plaatsvond.

Het epicentrum van de beving lag volgens het KNMI bij Westerwijtwerd, een dorp in het noorden van de provincie.

De beving is ondanks zijn kracht geen record. De zwaarste aardbeving in Groningen ooit gemeten was in 2012 in Huizinge. Die had een magnitude van 3.6.

