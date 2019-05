Woensdag breekt in de loop van de dag vanuit het westen de zon steeds vaker door, maar landinwaarts ontstaan wel weer nieuwe stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 14 tot 19 graden.

De ochtend begint bijna overal bewolkt. In Zeeland kan mist voorkomen. In de loop van de ochtend breekt de zon op steeds meer plaatsen door.

In de middag schijnt de zon volop met hier en daar een stapelwolk. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 15 graden langs de kust tot lokaal 21 graden in het oosten en zuidoosten. De westelijke wind is overwegend matig.

In de nacht van woensdag op donderdag blijft het droog en is er weinig bewolking. De temperatuur daalt naar 4 graden in het noorden en oosten en 9 graden langs de kust.

De wind is eerst zwak en veranderlijk, maar wordt in de loop van de nacht zwak tot matig uit een zuidelijke richting.