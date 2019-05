De Syriër Abdelaziz A., die in september 2017 in het Amsterdamse debatcentrum De Balie als jihadistische strijder werd herkend, zou tussen december 2016 en januari 2018 een informant van de AIVD zijn geweest. Dat meldt Nieuwsuur dinsdag op basis van bronnen.

Volgens Nieuwsuur heeft A. verschillende afspraken gemaakt met twee AIVD-medewerkers en kreeg hij voor deze afspraken ook een bedrag uitgekeerd. Het zou om enkele duizenden euro's gaan.

Eind oktober werd de 33-jarige Syriër in zijn woning in Amsterdam aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het witwassen van geld. Ook werd zijn huis doorgezocht en is er beslag gelegd op apparatuur, financiële gegevens en reisdocumenten.

A. werd in september 2017 in het Amsterdamse debatcentrum De Balie als jihadistische strijder herkend door activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently. Op dat moment werd de documentaire City of Ghosts vertoond, waarin te zien was hoe Raqqa als hoofdstad van het kalifaat van IS in een spookstad veranderde.

A. kwam dit jaar opnieuw in het nieuws toen zijn ex-vriendin, Het Financieele Dagblad-journalist Ans Boersma uit Turkije werd gezet. Zij zou hem volgens het OM hebben geholpen met het verkrijgen van valse papieren.

Advocaat wil bevestigen noch ontkennen dat A. informant was

Peter Plasman, de advocaat van A., wil bevestigen noch ontkennen dat zijn cliënt informant van de AIVD was. "Maar hier ga ik wel een punt van maken. De AIVD mag iedereen benaderen als informant, maar er is een eis van proportionaliteit. Met wie ga je als inlichtingendienst in zee?"

"Uit zijn strafdossier rijst het beeld dat hij de tweede man van Al Nusra zou zijn, hij zou zichzelf als 'slachter' hebben omschreven. Die informatie komt nota bene uit vertrouwelijke gesprekken die door de AIVD zelf getapt zijn", aldus Plasman tegen Nieuwsuur.